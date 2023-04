Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zweibrücker Autorin Runa Neuer (36) hat einen Vorsatz für dieses Jahr: Sie möchte vorzugsweise Bücher von Autoren lese, die ihre Arbeiten ohne Verlag selbst veröffentlichen. Neuer hilft gern mal ihrer Autorenkollegin Gwendolyn A. Wynter beim Lektorieren aus. Von der stammt auch ihr aktuelles Buch. Kürzlich hat sie ihre Liebe zu den Toten Hosen wieder entdeckt.

In ein paar Monaten wird sie Hundebesitzerin, in ihrem aktuellen Buch „Sirenenbann“ dreht sich aber alles um Meerjungfrauen. Es spielt nämlich in einer Unterwasserwelt. „Gwendolyn