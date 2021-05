Interview: Eine Henkerfamilie, die unsterblich ist – diese Idee hatte der Homburger Autor Markus Heitz vor 20 Jahren. Jetzt hat er sie mit seinen Lesern geteilt in seinem neuen Buch „Die Meisterin.“ Der Homburger Autor erzählt, wieso das Hörbuch vor dem gedruckten Buch entstand und wie er arbeitet.

Die Idee einer Serie über eine Henkerdynastie kam Ihnen schon vor 20 Jahren. Was hat Sie inspiriert?

Ich stolperte im Geschichtsstudium über den Hinweis, dass es auch Frauen gab, die das Amt ausführten – wenn sehr selten. Den Gedanken wurde ich nicht mehr los, zusammen mit dem ausgesprochenen Standesbewusstsein der Henkersfamilien. Zudem wissen die wenigsten Menschen etwas über den Henker, der in Büchern oder Filmen meistens an der Hinrichtungsstätte herumsteht und überwiegend als Rohling dargestellt wird. So war die Idee geboren, etwas über eine Henkersdynastie durch die Jahrhunderte zu schreiben, an deren Spitze zumindest in einer Phase eine Frau stehen sollte.

Eine Henkerstrochter als Hauptfigur?

Ich war schon immer Fan von starken Frauenfiguren. Etwas Brutales und Rohes, wie es dem Beruf des Henkers anhaftet, in Kombination mit einer Frau hat einen reizvollen Kontrast, wobei die Protagonistin selbst nie tötet. Das überlässt sie ihrer Mutter und ihrem Bruder. Sie hilft den Delinquenten.

Also eine Anti-Henkerin?

Mich reizt, dass sie eine Rebellin ist. Dass sie sich dem System verweigert. Dass sie Leben rettet anstatt zu nehmen. Dass sie den Unschuldigen beisteht, denen unter der Folter ein Geständnis für eine Tat abgerungen wird, die sie nicht begingen. Das birgt jede Menge Konfliktstoff mit ihrer Familie.

Wie und wo haben sie über Henker recherchiert?

Man muss kein Studium absolviert haben, um Bücher zu schreiben, aber es hilft. Mir zumindest. Das Geschichtsstudium begeisterte mich von Anfang an, weil man sich die interessanten Themen aussuchen kann. So die Gerichtsbarkeit in der Frühen Neuzeit. Ich wollte verstehen, welcher Sinn sich hinter der Anwendung der Folter verbarg und was die für uns heute grausamen bis unmenschlichen Strafen erreichen wollten. Mit ein bisschen Suchen findet man passende Literatur, inklusive Henkertagebücher.

Weshalb ist die Geschichte als Trilogie geplant?

Man braucht keine Vorkenntnis, um in die Meisterin-Trilogie einzusteigen. Sie ist lose mit den anderen Mystery-Romanen verbunden, doch diese Überschneidungen werden behutsam vorbereitet. Fans werden die Anknüpfungen sofort erkennen, und die Neulinge wollen hoffentlich mehr zu den Figuren wissen. Guter Trick, oder?

Was war beim Schreiben interessant?

Unterhaltung und Wissen parallel zu vermitteln. Mehr über den Henker und sein Leben, den Alltag und sein Selbstverständnis zu verbreiten. Es geht in den Romanen nicht um die ausführliche Darstellung von Folter, das wäre mir zu langweilig und nicht Sinn der Sache. Den Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern nach war das durchaus überraschend, was sie über den Henker als Mensch lasen. Auftrag erfüllt.

Die Geschichte gibt es schon seit 2018 bei Audible. Wieso war das Hörspiel zuerst da?

Audible kam zu mir und fragte nach einer Mystery-Serie mit neuem Thema für eine Hörspiel-Serie. Das war perfektes Timing, denn ein Hörspiel ist eine teure Sache, die kaum mehr finanziell von Studios gestemmt werden kann. Und ich hatte die Gelegenheit, endlich meine Meisterin-Reihe zu starten, dazu auch noch als perfektes Kopfkino umgesetzt. Aber weil ich wusste, dass auch nicht Wenige lieber selbst lesen, mussten die Romane dazu einfach sein.

Was kommt im zweiten Teil?

Es geht um zwei Eigenschaften, die ein Mensch von Geburt an hat und die ihn ein Leben lang begleiten. Aber was, wenn diese beiden Eigenschaften rebellieren? Geneve und Alessandro (mit dem sie im ersten Teil kämpft, Anm. d. Red.) müssen sich mit mächtigen Gegnern anlegen, und ich garantiere: Nach dem Roman werden manche Leserinnen und Leser etwas verunsichert in den Spiegel schauen. Das geht in Richtung von fiesem Grusel. Der zweite Band heißt „Spiegel & Schatten“ und erscheint im August.