Geh’n wir Tauben füttern in der Stadt? In Zweibrücken ist das heute schon keine gute Idee. Und bald noch viel weniger.

RHEINPFALZ-Redakteurin Sigrid Sebald hat sich ihre ganz eigenen Gedanken über Teamarbeit gemacht. Und was das Ganze mit Yoko Ono zu tun hat.

In Zweibrücken gibt es bald wieder eine Gemeindeschwester. In Niederauerbach wissen sie noch, dass es so etwas früher schon mal gegeben hat.

Wie der Rat der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zur geplanten Erweiterung des Zweibrücker Outlet-Centers steht.

Ein neues grenzüberschreitendes Ausflugsziel gibt es für Wanderer und Radler. Zwischen Fischbach und Lembach ist der Entdeckungsweg am Flüsschen Sauer eingeweiht worden.

Eine Mischung aus Großraumtaxi und Minibus für die lieben Kleinen. In der Kita Ruppertsweiler sind sie damit unterwegs.

Ein großes Geben und Nehmen: In Höheinöd gibt’s wieder die Tauschbörse für Hobbygärtner.

Für Samstag laden die Pirmasenser Katholiken zur großen Nardini-Wallfahrt. Den Festgottesdienst hält der Vertreter des Papstes in Deutschland.

In Pirmasens wurde ein Roller kontrolliert. Das allzu flotte Mobil brachte den Prüfstand der Polizei, der nur bis zu Tempo 130 messen kann, an seine Grenzen.

Die Pirmasenser Grundschule Horeb ist deutschlandweit wohl die einzige Schule mit einem flexibel überdachten Pausenhof. Möglich macht das ein überdimensionaler Schirm.