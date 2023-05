Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil sie einen sogenannten Kampfhund aus Polen nach Deutschland gebracht hat, hat sich eine Familie aus Zweibrücken strafbar gemacht. Schon vorher wäre es schwierig gewesen, den American Staffordshire halten zu dürfen. Nun ist es unmöglich. Der Hund ist im Tierheim, die Familie wird ihn kaum zurückbekommen.

Der Hund habe in Zweibrücken gar kein Aufenthaltsrecht, sei illegal nach Deutschland gebracht worden und müsse im Grunde hier erst mal einen Asylantrag stellen. So drückte es am