Die rheinland-pfälzische Polizei warnt erneut davor, auf Trickbetrüger am Telefon hereinzufallen. Hintergrund ist ein aktueller Fall vom Mittwoch: Eine junge Zweibrückerin war laut Polizei dreimal innerhalb von einer halben Stunde über unterschiedliche Handynummern angerufen worden. Jedesmal meldete sich ein Englisch mit indischer Einfärbung sprechender Mann unter dem Namen „Leonardo Solaris“, gab an, im Auftrag des „Police Department International“, also einer Polizeibehörde, in Sachen Datenmissbrauchs zu ermitteln. Online-Konten der 25-Jährigen seien gehackt worden. Tatsächlich versuchte der Unbekannte selbst an betrügerisch verwertbare Daten der Zweibrückerin heranzukommen. Diese durchschaute das Spiel, sagte es dem Anrufer auch auf den Kopf zu und beendete das Gespräch. Sie rief danach aber bei der richtigen Polizei an. Folge: Jetzt wird gegen den Anrufer wegen versuchten Betrugs ermittelt.

Die Polizei warnt einmal mehr davor, Unbekannten am Telefon persönliche Daten jedweder Art mitzuteilen.