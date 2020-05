Eine 80 Jahre alte Frau wurde am Mittwoch gegen 12 Uhr Opfer von Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter einer Baufirma ausgegeben haben. Laut Polizeibericht klingelte der Mann bei der im Bereich der Hauptschule Mitte lebenden Frau und gab an, bei Arbeiten ein Wasserrohr beschädigt zu haben. Deshalb müsse er die Sauberkeit des Wassers an allen Entnahmestellen in der Wohnung prüfen. Von der 80-Jährigen unbemerkt, ließ der Täter eine zweite Person in die Wohnung. Während der männliche Täter mit dem Opfer den Wasserhahn im Bad überprüfte, stahl die zweite Person Bargeld und Schmuck aus anderen Zimmern. Laut Polizeibericht glaubte die Seniorin, durch das Strukturglas im Bad eine weitere fremde Person im Flur erkannt zu haben, was vom Täter vehement bestritten wurde. Der Mann verließ wenig später die Wohnung. Die 80-Jährige schaute dem Täter nach und sah, dass sich mit ihm eine zweite Person von der Wohnung entfernte und kurz darauf in einen roten Lieferwagen stieg und davon fuhr. Der 80-Jährigen wurden mehrere Schmuckstücke sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag aus dem Geldbeutel gestohlen. Die Polizei gibt den Schaden im vierstelligen Bereich an.

Die Seniorin beschrieb den männlichen Täter als rund 1,8 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und blond. Er sei dünn und habe ein ovales Gesicht. Bei der Tat trug er grüne Arbeitskleidung, einen Mundschutz sowie eine Basecap. Der zweite Täter sei ebenfalls grün gekleidet gewesen. Hinweise auf die Täter und den roten Lieferwagen nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332/9760, oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de, entgegen.