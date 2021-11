Am Freitag klingelten gegen 12.45 Uhr zwei Männer an einem Mehrfamilienhaus im Saarbrücker Stadtteil Burbach. Die 84-jährige Bewohnerin öffnete die Tür, da sich die Männer als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben, die in der Wohnung der Seniorin Wasserleitungen reparieren sollten, so die Polizei. Nach einer angeblichen Prüfung der Wasserqualität hätten die Täter der Frau geraten, ihr Geld in ihre Handtasche zu legen, da es dort sicherer wäre. Nachdem sie den Rat befolgt hatte, sei sie von einem der Männer in ein Gespräch verwickelt worden, während der andere verschwand. Als auch der zweite Mann gegangen war, stellte die Seniorin fest, dass ihr Geld, eine hohe vierstellige Summe, aus der Handtasche verschwunden war. Eine genaue Täterbeschreibung sei wegen der Corona-Schutzmasken nicht möglich, so die Polizei, die nach Zeugenhinweisen sucht.