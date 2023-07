Die Polizei berichtet von einem 79-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, der am Montag einem Online-Betrug aufgesessen ist. Beim Surfen im Internet poppte an seinem Computer eine Mitteilung auf, die vor einem angeblichen Virusbefall seines Rechners warnte – verbunden mit dem Hinweis auf eine drohende Sperrung des Internetzugangs. Arglos sei der Mann den weiteren Einblendungen an seinem PC gefolgt und habe einem unbekannten vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter den vollen Zugriff auf seinen Computer gewährt. Als Bezahlung für die vorgebliche Problemlösung forderte der Unbekannte die Übermittlung zahlreicher Codes von Wertbons, die der 79-jährige über seinen Rechner nach Anleitung erworben hatte. Zum Schluss übermittelte der Mann auch noch vertrauliche TAN-Codes für sein Online-Banking. Mit diesen TANs buchte der Unbekannte dreimal Geld vom Konto des Geschädigten ab. Diesem entstand durch all dies ein Vermögensschaden in Höhe von 2950 Euro.