Von Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, gab es ja schon öfter zu berichten. Nun wurde am Montagnachmittag eine Zweibrückerin von einem angeblichen „Officer von Europol“ angerufen. Wie die Polizei (und zwar die richtige) meldet, fragte der Anrufer die 45-Jährige auf Englisch zunächst nach ihren Urlaubsreisegewohnheiten aus, ehe er sich von der Frau deren Bank- und Kreditkartendaten durchgeben lassen wollte. Die Zweibrückerin bat, mit einem Deutsch sprechenden Kollegen verbunden zu werden und legte dann auf. Als das Telefon erneut klingelte, war derselbe Anrufer wieder dran, diesmal sprach er gebrochen Deutsch. Die Frau beendete das Gespräch und ließ bei ihrer Bank alle Konten und Karten sperren. Ein Schaden sei ihr nicht entstanden; laut Polizei muss in der Region mit weiteren ähnlichen Anrufen gerechnet werden. Niemals, so die Ordnungshüter, solle man am Telefon persönliche Daten preisgeben. Und mit Fremden über Reisen sprechen sollte man auch nicht.