Die Soldaten der Luftlandebrigade 1 werden bei geeignetem Wetter vom 12. bis 14. Mai über dem Zweibrücker Flugplatz das Fallschirmspringen trainieren. Regelmäßige Sprünge der Fallschirmspringer seien nötig, damit die Soldaten „handlungssicher in ihren Abläufen bleiben sowie die notwendigen Lizenzen aufrechterhalten werden können“, teilte Hauptfeldwebel Mario Leinen mit. Mit Flugzeugen der Typen A 400M sowie M-28 Skytruck werden die Soldaten in die Luft gebracht und springen unmittelbar über dem Flughafengelände ab. Wegen der Corona-Pandemie seien in den vergangenen Wochen durch die Bundeswehr-Amtsärzte spezielle Hygienekonzepte für die verschiedenen Flugzeugtypen und die Fallschirmspringer entwickelt worden, so Leinen weiter.