„Blauer Albatros“ ist der Name der Übung des Fallschirmjägerregiments 26, die vergangene Woche viel Bewegung in den Zweibrücker Luftraum brachte. Die logistische Übung drehte sich um das Szenario einer militärische Evakuierungs-Operation. Dabei wurden zuerst Material und Personal über Land von Merzig als Heimatland zum Flughafen Saarbrücken gebracht, in das sogenannte Gastland der Übung. Dann ging es weiter zum Triwo-Flugplatz Zweibrücken, in das Einsatzland. Von dort wurden verschiedene Abholpunkte und der Standortübungsplatz an der Niederauerbachkaserne angeflogen. Dort wurden Passanten Zeugen eines eindrucksvollen Szenarios, bei dem immer wieder Transporthubschrauber des Typs NH 90 den Platz anflogen, um Paletten abzusetzen oder wiederaufzunehmen. Waren die Hubschrauber beladen, durften sie ihre Landepunkte jeweils nur über unbewohntes Gebiet anfliegen. Am Ende der Übung musste alles wieder zurück nach Merzig gebracht werden.