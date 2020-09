Falk Dettweiler hat das Mandat für den Stadtrat angenommen. Wie die Stadtverwaltung bestätigt, wird der bei der Kommunalwahl 2019 aufgrund seiner Stimmenzahl knapp gescheiterte AfDler für den ausgetretenen Walter Buchholz nachrücken. Bei der nächsten Ratssitzung am 30. September soll das geschehen. Er werde in die Fraktion aufgenommen und in die Ausschüsse Haupt- und Personal, Recht und Rechnungsprüfung entsandt, sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Harald Benoit. Buchholz war im Streit aus der Fraktion ausgeschlossen worden und hatte dann Anfang der Woche seinen Parteiaustritt und die Niederlegung aller Mandate erklärt.

Der 32 Jahre alte Dettweiler arbeitet als Fahrer in der Logistik der US-Airbase Ramstein und ist Beisitzer im Vorstand des AfD-Kreisverbands Zweibrücken.