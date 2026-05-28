Am Sonntag, 31. Mai, veranstalten das Kultur- und Verkehrsamt der Stadt Zweibrücken gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land den „FahrRadTag“ Zweibrücken.

Die Touren verbinden die Angebote auf dem Herzogplatz mit dem Genussfest in Contwig sowie den Ausstellungen der Radhändler in der Umgebung.

Die rund 16 Kilometer lange Hobbyrunde verläuft, soweit möglich, auf Radwegen durch Zweibrücken und Contwig. Entlang der markierten Route sind Buchstaben angebracht, die das Lösungswort eines Buchstabensuchspiels ergeben. Rätselkarten sind an den Stempelstellen am Infozelt auf dem Herzogplatz und im ECube3-Store erhältlich. Ausgefüllte Karten werden mit einer kleinen Belohnung für Kinder honoriert.

Die Sportlerrunde ist für Rennräder konzipiert und führt auf etwa 50 Kilometern über öffentliche Straßen durch Zweibrücken, Hornbach, Dietrichingen, Walshausen und Contwig. Sie ist mit schwarzen Pfeilen auf gelbem Grund markiert.

Hobby-, Sportler- und E-Bike-Runde

Die E-Bikerunde ist nicht ausgeschildert, steht aber als digitale Route auf Outdooractive und Komoot zur Verfügung. Sie verläuft wie die Sportlerrunde durch Zweibrücken, Hornbach, Dietrichingen, Walshausen und Contwig, nutzt jedoch nach Möglichkeit Rad- und Feldwege.

Auf dem Herzogplatz gibt es Essen und Getränke sowie eine Kalkhoff-E-Bike-Teststation. Die Verkehrswacht codiert Fahrräder mit einem Sicherheitscode und bringt das Rote-Ritter-Spielmobil mit, ausgestattet mit Kinderfahrzeugen, Spielgeräten und Verkehrsschildern. Neben Skates und Schutzausrüstung können auch Scooter, Longboards und Waveboards ausgeliehen und auf einem Skaterparcours getestet werden. Erstmals gibt es eine kleine Kartbahn zum kostenlosen Ausprobieren.

Im Freizeitgebiet Contwig beginnt um 11 Uhr das Genussfest der Verbandsgemeinde.

Info

Weitere Informationen und die Radkarten der Region gibt es beim Kultur- und Verkehrsamt Zweibrücken unter 06332 871471 oder per E-Mail an tourist@zweibruecken.de. Alle Touren sind auf Outdooractive und Komoot zu finden.

