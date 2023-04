Dass die Steinhauser Straße Fahrradstreifen bekommt, sei „ein wichtiger Baustein zur Verbesserung des Alltagsradverkehrs in Zweibrücken“. Das schreibt Bernd Lohrum, der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Südwestpfalz. Mit dieser Entscheidung „wird ein langer gehegter Wunsch der Radfahrenden in und um Zweibrücken verwirklicht. Denn bisher gab es keine umwegfreie und gleichzeitig nicht zu steile Wegführung aus der Innenstadt hin zu den Betrieben am Funkturm und zum Fashion Outlet. Dabei war der Bedarf schon lange offensichtlich: Jeden Tag fahren viele Mitarbeitende der Betriebe um Funkturm und Outlet mit dem Rad zur Arbeit.“

Der Umbau der Steinhauser Straße, dem der Bau- und Umweltausschuss am Dienstag gegen Stimmen aus der CDU-Fraktion zugestimmt hat, ermögliche „erstmals eine bequeme Nutzung der besten Verbindung hoch auf den Berg“. Lohrum ist sich sicher, dass die Radfahrer die Verbindung annehmen werden und dass der Umbau, bei dem bergauf eine der beiden Fahrspuren wegfällt, die Autos nicht behindert.

„Es bleibt zu hoffen dass bald weitere dringend überfällige Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs folgen. Viel Optimierungsbedarf besteht zum Beispiel bei der Anbindung unserer großen Industriebetriebe in der Homburger- und der Dinglerstraße“, schreibt Lohrum.