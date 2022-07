Die Reifenberger nennen es liebevoll Waschbrünnchen: In den beiden Becken unterhalb des Dorfes haben die Reifenberger Frauen früher tatsächlich die Wäsche gewaschen. Heute dienen sie als Kneippbecken. Das klare Wasser ist erfrischend kühl und läuft direkt aus dem Berg ins Becken. Doch vorerst werden sich die Besucher in diesem heißen Sommer nicht in dem Tretbecken abkühlen können: „Irgendein Vollidiot hat sein Fahrrad oder Teile seines Rades im Becken am Waschbrunnen gereinigt“, ist Bürgermeister Pirmin Zimmer stinksauer. Nachdem der Ölfilm gebunden und grob entfernt wurde, wurde das Wasser abgelassen, und der Brunnen bleibt bis mindestens Dienstag oder Mittwoch gesperrt, bis die Feuerwehr ihn gereinigt hat.