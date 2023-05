Von Patrick Göbel

Bis Montag, 29. Mai, kann man noch aufs Homburger Maifest, das mit vielen Buden, Coverbands und Fahrgeschäften in der gesamten Innenstadt bestückt ist. Der Eintritt aufs Festgelände ist frei. In der Talstraße wird man wie im letzten Jahr wieder auf einen Krammarkt stoßen, in der St.-Michael-Straße kommen die Kinder auf ihre Kosten. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, machen drei Maschinenwesen als Walkact die Innenstadt unsicher. Aufgrund des Maifests gibt es Straßensperrungen: Die Talstraße ab der Einmündung Gerberstraße wird diesen Samstag ab 16 Uhr bis Sonntag gegen 22 Uhr gesperrt. Außerdem wird die Saarbrücker Straße ab der Gerberstraße am Samstag von 16 bis 23 Uhr gesperrt. Auch der Parkplatz vor dem Homburger Hof wird dichtgemacht. Autofahrer können den Innenstadt- und Altstadtbereich während der Sperrungen etwa über die Kaiserstraße oder die Richard-Wagner-Straße umfahren. Der Anliegerverkehr werde „weitgehend zugelassen“, teilt die Homburger Pressestelle mit. Infos zum Programm findet man unter der Website maifest.homburg.de.