Am Freitagabend gegen 19 Uhr ereignete sich in der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken ein kurioser Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, aber erheblichem Sachschaden. Nach Schilderung des Unfallverursachers, so die Polizei, war eine Wespe durch das geöffnete Seitenfenster in das Auto geflogen. Die Fahrerin erschrak sich und verriss das Lenkrad. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn, wo die Frau frontal auf ein entgegenkommendes Auto prallte. Die Fahrerin dieses Wagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Wie es der Wespe erging, teilte die Polizei nicht mit.