Ist Unfallflucht auf Parkplätzen bald keine Straftat mehr? Die Polizei kommentiert die Initiative nicht. In Zweibrücken nehmen solche Delikte kaum zu.

Bundesjustizminister Marco Buschmann lässt prüfen, ob Unfallflucht ohne Personenschaden künftig nicht mehr automatisch als Straftat, sondern nur noch als Ordnungswidrigkeit behandelt werden soll. Sprich: Macht sich ein Autofahrer nach einem leichten Parkrempler aus dem Staub, könnte diese Unfallflucht künftig mit einem einfachen Bußgeld abgegolten werden. Straftaten hingegen können mit Gefängnisstrafen geahndet werden.

Die Reaktionen auf die Initiative des Ministers sind geteilt; von Zustimmung bis Ablehnung. Welchen Standpunkt vertritt die Zweibrücker Polizei? Halten die Ordnungshüter, die in ihrer beruflichen Praxis mit dem Thema befasst sind, die mögliche Gesetzesreform für sinnvoll? Würde diese ihnen sogar die Arbeit erleichtern?

Nicolai Zöller, der Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, möchte sich zur seiner eigenen Einschätzung und der seiner Kollegen nicht äußern. „Die Rolle und Aufgabe der Polizei – als Teil der Exekutiven – ist es, für die Einhaltung der Rechtsordnung einzutreten. Die Gesetzesfindung oder auch -änderung obliegt der Legislativen.“ Dies sei also Sache des Gesetzgebers, sprich des Bundestages. Die Zweibrücker Polizei werde „die aktuelle politische Diskussion nicht kommentieren oder bewerten“, stellt Zöller klar.

Corona und die Unfallzahlen

Und er gibt auf Nachfrage Einblick in die Zweibrücker Statistik bei den Verkehrsunfallfluchten. Davon, dass deren Anzahl seit Jahren im Ansteigen begriffen sei, könne man nicht sprechen. Zwar sei „auf den ersten Blick“ festzustellen, dass die Zweibrücker Polizei im Jahr 2022 mit 275 Fällen etwas mehr Fluchten zu bearbeiten hatte als 2021, als 249 Delikte notiert wurden. „Hierbei sind allerdings die Rahmenbedingungen zu bedenken“, erinnert Nicolai Zöller an die Corona-Pandemie, in deren Folge anno 2020 und 2021 ein viel geringeres Verkehrsaufkommen herrschte. Deshalb habe es in diesen beiden Jahren auch weniger Verkehrsunfälle gegeben – und weniger Fluchten. 2022 seien dann fast alle Beschränkungen weggefallen, die sich auf das Verkehrsaufkommen hätten auswirken können. Dieses habe wieder zugelegt, und mit ihm die Anzahl an Unfallfluchten.

Der Inspektionsleiter: „Vergleicht man die Verkehrsunfallfluchten in Zweibrücken aus dem Jahren 2022 mit denen des Jahres 2019 – dem letzten Jahr vor der Pandemie –, stellt man einen Rückgang fest.“ Denn 2019 habe die Dienststelle sogar 361 Unfallflucht-Delikte registriert. Im Corona-Jahr 2020 brach die Anzahl dann auf 246 ein.