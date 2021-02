Ein Autounfall mit anschließender Flucht ereignete sich am Samstagabend, 6. Februar, auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Neunkircher Kreuz, kurz vor der Ausfahrt Homburg. Nach Polizeiangaben hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der dortigen Baustelle mehrere Leitbaken umgesenst. Der Fahrer habe sich mit seinem Wagen aus dem Staub gemacht. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.