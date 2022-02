Am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, wurde ein 64-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der Mann befand sich in Höhe der Ausfahrt des Aldi-Parkplatzes in der Homburger Straße, als ihn ein schwarzer BMW-Kombi mit Homburger Kennzeichen, der auf die Homburger Straße einfahren wollte, erfasste. Der Fußgänger fiel dabei laut Polizei auf die Motorhaube des BMW und verletzte sich hierbei leicht. Unmittelbar nachdem der Mann sich wieder aufgerichtet hatte, entfernte sich der BMW-Fahrer, bei dem es sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren und Bart gehandelt haben soll, unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Hinweise unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.