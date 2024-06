Seit zwei Jahren gehört die rote Rikscha zum Stadtbild. Derzeit fährt sie für das Wichernhaus und das Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) durch Zweibrücken. Es könnten noch mehr Leute befördert werden, sagen die Verantwortlichen. Zudem werden weitere Piloten gesucht.

„Wir möchten die Menschen einladen, unsere Rikscha zu nutzen“, sagt Rikscha-Pilot Matthias Wolf. Derzeit gebe es jede Woche – bei gutem Wetter – feste Termine für Ausfahrten mit Bewohnern des Wichernhauses und des Awo-Heimes, aber kaum Fahrten darüber hinaus. Wolf: „Die Nachfrage nach frei vereinbarten Fahrten ist äußerst gering.“ Solange die erste Rikscha nicht ausgebucht sei, beabsichtige man nicht, eine zweite anzuschaffen. Daran habe man vor einem Jahr noch gedacht, erinnert Wolf.

Nach Meinung der Verantwortlichen könnte die Rikscha viel häufiger zum Einsatz kommen. „Wir sind da total flexibel“, sagt Wolf. Jeder, der Interesse habe, könne für sich oder für Angehörige eine kostenlose Fahrt buchen – ein Anruf oder eine E-Mail genügten. „Ich könnte mir vorstellen, dass ältere Leute mit jüngeren fahren, eine Oma mit ihrem Enkel“, sagt Wolf. Wer einmal mitgefahren ist, sei „hellauf begeistert“, lautet seine Erfahrung.

Für andere in die Pedale treten

Wolf wirbt außerdem dafür, den Kreis der Pilotinnen und Piloten zu erweitern. Er möchte „Menschen motivieren, aktiv zu werden und für andere in die Pedale zu treten“. Er selbst profitiere vom Kontakt mit seinen Gästen, oft älteren Menschen. Gerne fahre er sie durch die Stadt, zeige ihnen die Veränderungen, etwa an der Parkbrauerei oder am Raiffeisen-Silo. Manche wollten auch nochmal sehen, wo sie früher wohnten. Wer sich engagieren möchte, erhalte zuvor eine Schulung, lerne, was beim Fahren zu beachten ist, wie man ein- und auslädt, die Rikscha startklar macht. „Es geht keiner unvorbereitet an den Start“, versichert Wolf.

Zentral untergebracht ist die Rikscha im Blechhäuschen in der Rosengartenstraße in unmittelbarer Nähe zur Post. Wissen müsse man, „dass wir uns mit der Rikscha hauptsächlich im flachen Bereich bewegen, Berge schafft sie nicht, dafür ist sie nicht stark genug“, sagt Wolf. Dies sei auch der Grund, warum keine Bewohner des Hauses Kana in der Quebecstraße befördert werden könnten. Wenn jemand auf dem Berg wohne und gerne mitfahren möchte, müsse ein Treffpunkt vereinbart werden, wo die Rikscha auch hinkomme.

Ermöglicht hat die Anschaffung einer ersten Rikscha für Zweibrücken eine Spende des Vereins Retla, der Projekte unterstützt, die älteren Menschen das Leben verschönern. Eingebunden ist das Projekt in ZW-vernetzt, eine Plattform für Natur- und Klimaschutz-Initiativen.

Kontakt

Interessierte Fahrer oder Personen, die die Rikscha buchen möchten, können sich in Verbindung setzen mit: Birgit Sosson, Telefon 0176 32798599, E-Mail birgit.sosson@radelnohnealter.de; Christian Gantner, Telefon 0152 08701260, E-Mail c.gantner@t-online.de; Susanne Wolf, E-Mail susannewolf@t-online.de.