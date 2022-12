Von Patrick Göbel

Nachdem in Saarbrücken der Fahrer eines Wagens an Heiligabend gegen 23.25 Uhr in einen Baum und eine Straßenlaterne krachte, starb er nun an den Folgen seiner Verletzungen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Insgesamt seien laut Polizei vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren im Auto gewesen; sie erlitten schwere Verletzungen. Die Saarbrücker Feuerwehr musste sie aus dem Auto befreien. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Männer waren auf dem Meerwiesertalweg aus der Saarbrücker Innenstadt in Richtung Universität des Saarlandes unterwegs. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über das Auto verlor.

Der Wagen kam von der Straße ab, prallte zunächst gegen einen Baum, und dann gegen eine Straßenlaterne. Die wurde durch den Zusammenstoß aus dem Boden gerissen. Schließlich krachte das Auto gegen einen zweiten Baum und kam so zum Stehen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde ein Spurensicherungsgutachten erstellt, das klären soll, wie der Unfall genau passiert ist. Nach dem Unfall war der Meerwiesertalweg über einen längeren Zeitraum vollgesperrt.