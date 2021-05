Weil an der Dorndorf-Kreuzung in Zweibrücken ein Mann in seinem Wagen vor der Ampel eingeschlafen war, wurde am Freitagabend die Polizei verständigt. Als die Funkstreifenbesatzung eintraf, bemerkte sie Alkoholgeruch im Wagen und weckte den 46-jährigen Mann. Er klagte über Schmerzen im Brustbereich und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.