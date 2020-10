Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, weil er beobachtet hatte, wie ein betrunkener Mann aus einem Auto ausstieg, das er gerade geparkt hatte. Die Polizei schickte einen Streifenwagen zu den Fuchslöchern, und die Beamten kontrollierten den 57-Jährigen. Der Test am Alkomaten ergab laut Polizei eine Atemalkoholkonzentration von 2,1 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er ist nun seinen Führerschein los, dafür hat er ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft an der Backe.