Warum ein Autofahrer seinen Wagen auf der L126 bei St. Ingbert einfach stehen ließ, weiß die Polizei noch nicht. Zeugen haben den verwaisten roten Nissan Pixo am Sonntag gegen 22.45 Uhr in der Zufahrt zur Weststraße, nicht weit von der A6-Anschlussstelle St. Ingbert-West, gefunden. Laut Polizei waren an dem Auto drei Reifen platt; zudem sei er nicht ordnungsgemäß abgesichert gewesen. Laut ersten Erkenntnissen habe der Wagen ursprünglich französische Kennzeichen gehabt, die vom Fahrzeugführer entfernt worden sein müssen. Anschließend soll der Autofahrer selbst geflüchtet sein, teilt die Polizei mit. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei St. Ingbert bittet um Zeugen unter der Telefonnummer 06894 1090.