Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bis in dieser Woche hatte ich noch Verständnis, was den Fahrbahnteiler in Rimschweiler angeht, der ab Montag für eine – wenn’s dumm läuft – dreimonatige Sperrung