Für den Bau eines Fahrbahnteilers wird die Bundesstraße 424 am Ortseingang von Rimschweiler, von Ixheim her kommend, ab Montag, 13. Februar, für den Verkehr voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt, sollen am nördlichen Ortseingang die Verkehrsinsel mit dem Fahrbahnteiler sowie am Hang eine Winkelstützmauer errichtet werden. Je nach Wetterlage sollen die Bauarbeiten etwa acht bis neun Wochen dauern. Für das etwa 100 Meter lange Straßenstück, das umgestaltet wird, und den Fahrbahnteiler, sollen Baukosten von rund 460.000 Euro zu Buche schlagen. Die Umleitungsstrecke in Richtung B424 nach Hornbach ist bereits ab der A6-Abfahrt Ixheim sowie rund um den dortigen Kreisverkehr im Auf- und Abfahrtsbereich der Autobahn 8 ausgeschildert. Wer der Umleitung folgt, soll die A8 in Contwig verlassen und dann über das Flugplatzgelände (L480 und L700 fahren. In der Gegenrichtung gilt die Umleitung umgekehrt. Laut LBM soll der Fahrbahnteiler das gefahrene Tempo am Ortseingang von Rimschweiler mindern und für mehr Verkehrssicherheit sorgen.