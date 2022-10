Einen genauen Termin für den Start der Straßenbauarbeiten am Ortseingang von Rimschweiler aus Richtung Ixheim hat der Landesbetrieb Mobilität noch nicht – Planung im Fluss. Der Bau des Fahrbahnteils, der schnell Fahrende abbremsen und die Verkehrssicherheit auf der durch den Stadtteil führenden Bundesstraße erhöhe soll, soll aber noch in diesem Jahr erfolgen. Bei möglichst kurzer Zeit der Vollsperrung. Die Vollsperrung soll auf alle Fälle auf dieses Jahr beschränkt sein, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Dienstag im Bauausschuss des Stadtrats. „Nächstes Frühjahr kommen wir mit einer Teilsperrung aus. Das ist das Ergebnis eines jüngsten Gesprächs mit dem beauftragenden Landesbetrieb für Mobilität“, erklärte Wosnitza. Rimschweilers stellvertretender Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann sei dabei gewesen. Man sei die Planung noch einmal durchgegangen, komme aber nicht um eine zeitweise Vollsperrung aus. Alternativen der aufwendigen Umleitung über die L 700 und den Flugplatz, Hornbach und Althornbach habe man geprüft. Eine Führung über Wirtschaftswege sei aber nicht machbar, aus nahezu allen Gründen: räumlichen Anforderungen bis zur Verkehrssicherungspflicht, ergänzte Wegeplaner Steffen Mannschaft vom Umwelt- und Servicebetrieb der Stadt. Der Bau des Fahrbahnteilers sei nun beschlossen; man hoffe nun auf so wenige Einschränkungen als unbedingt erforderlich, sagte der Oberbürgermeister.