Die Firma Scharding verlegt vom 6. bis 24. Juni im Auftrag der Stadtwerke in einem Abschnitt von 150 Metern in der Hengstbacher Straße 56 bis 68 in Mittelbach-Hengstbach Leerrohre. Dabei kommt es laut Stadt zu einer halbseitigen Fahrbahnsperrung. Für den Busverkehr gebe es keine Beeinträchtigungen.