Neue, strahlend weiße Fahrbahnmarkierungen leuchten seit einigen Tagen auf dem grauen Asphalt der Landstuhler Straße. Nach Auskunft des Umwelt- und Servicebetriebs UBZ haben eigene Mitarbeiter die Markierungen aufgebracht. Dem ein oder anderen Autofahrer ist bereits aufgefallen, dass die neuen Streifen nicht ganz gerade sind. Ob der steile Anstieg, vielleicht die tiefstehende Sonne oder ein defektes Markierungsgerät der Grund für die schiefen Linien sind, ließ sich nicht herausfinden. Naja, ist nicht schön. Kann passieren, und man gewöhnt sich dran. Zudem wurde die Markierung lediglich in Teilstücken erneuert. „Da im unteren Bereich an diversen Baustellen noch gearbeitet wird, konnten die Markierungen erst nach Beendigung der Baustelle fertiggestellt werden“, so der UBZ. Mitarbeiter des UBZ markieren pro Jahr zwischen 3,5 und 4,5 Kilometer Straße, heißt es aus der Zentrale in der Oselbachstraße. Hinzu kämen Markierungen von Warte- und Haltelinien sowie Stopplinien und Sperrflächen im öffentlichen Verkehrsraum.