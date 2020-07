Einen Fahndungserfolg konnte Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer in der Gemeinderatssitzung am Dienstag vermelden: Die Gemeinde hat herausgefunden, wer in den vergangenen Wochen immer wieder Pflanzen von Gräbern auf dem Friedhof verschwinden ließ. „Die Täter sind ermittelt“, sagte der Bürgermeister und fügte an: „Sie haben nicht zwei Füße, sondern vier.“ Auf dem Friedhof gebe es eine Wühlmausplage, gegen die die Gemeinde vorgehe. Sie dürfe allerdings auf den Gräbern selbst keine Giftköder auslegen. Wenn die Grabbesitzer selbst dies tun möchten, könnten sie aber beim Bürgermeister Köder abholen. Zunächst war die Gemeinde davon ausgegangen, dass die Pflanzen gestohlen wurden. Im Juni hatte der Bürgermeister im Amtsblatt die Reifenberger gebeten, die Augen offen zu halten, weil „es in den letzten Wochen wiederholt zu Diebstählen von Grabbepflanzungen gekommen“ sei.