Das olympische Feuer war am Donnerstag in Lothringen unterwegs. Früh am Morgen feierte das Bitscherland im Glasbläserdorf Meisenthal die Ankunft der Flamme.

Tausende waren auf den Beinen, um die 40-minütige Zeremonie zu verfolgen. Den Ort hatten die Verantwortlichen geschickt ausgewählt. Am Vortag war das olympische Feuer bereits auf Burg Fleckenstein