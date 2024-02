Dass die Frage der Ferien-Sonntagsöffnungen im Fashion Outlet Zweibrücken weiter ungeklärt bleibt, stößt bei Interessenvertretern inhabergeführter Fachgeschäfte auf Kritik.

„Aus Fachhändler-Sicht verfolgen wir die Entwicklungen im Zweibrücker Outlet von Anfang an sehr kritisch“, sagt Elisabeth Kraemer. Sie ist die Geschäftsführerin des Verlages Markt Intern im nordrhein-westfälischen Meerbusch, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1971 als Interessenvertretung und Netzwerk inhabergeführter Fachgeschäfte und Handwerksbetriebe versteht. Rheinland-pfälzische Fachhändler haben sie auf die RHEINPFALZ-Berichterstattung vom vorigen Freitag zur Verhandlung am Pfälzischen Oberlandesgericht (OLG) zu den Sonntagsöffnungen im Fashion Outlet aufmerksam gemacht. Wie berichtet, wird sich der neuerliche Prozess am OLG zur Klage des Modehändlers Steffen Jost gegen den Outlet-Verkaufsshop von Betty Barclay wohl bis ins kommende Jahr hinziehen. Kraemer nennt es „sehr traurig“, dass ein einzelner Fachhändler juristisch gegen ein Outlet vorgehen müsse, „das sich ständig erweitert und laufend Sonderprivilegien durchboxt“. Dass das Oberlandesgericht jetzt ein weiteres Gutachten einholen will, woraufhin die Frage, ob die Outlet-Öffnung an Feriensonntagen noch lange ungeklärt bleibt, ist laut Kraemer „für inhabergeführte Fachgeschäfte unfassbar. Die Sonderprivilegien für die Läden im Outlet-Center in Form von weiteren Sonntagsöffnungen sind für viele Fachhändler, die um ihre insgesamt vier verkaufsoffenen Sonntage kämpfen müssen, ein Schlag ins Gesicht.“ In Städten wie Worms und Bad Kreuznach habe die Gewerkschaft Verdi erfolgreich gegen verkaufsoffene Sonntage geklagt. Kraemer: „Im Zweibrücker Outlet gibt es von Gewerkschaftsmitgliedern keine Einwände gegen die Öffnungen an Sonntagen?“