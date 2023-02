Die renommierte französische Künstlerin Fabienne Verdier besucht am letzten Wochenende ihrer Ausstellung „Im Auge des Kosmos“ die Moderne Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken und sucht an zwei Terminen die persönliche Begegnung mit den Besuchern.

Wie nähert sich die Künstlerin ihren Motiven? Wie schafft sie es, Lebendigkeit und Dynamik zu malen? Am Samstag, 25. Februar, wird von 15 bis 17 Uhr ein Kreativ-Workshop für Kinder und Familien in der Modernen Galerie angeboten, bei dem es um freies Zeichnen geht. Die Teilnehmenden erhalten Klemmbretter, Papier, Bleistift und Kreiden und werden in der Ausstellung nach Naturmotiven zeichnen. Verdier wird ihnen dabei gerne Tipps geben.

Führung mit der Künstlerin

Am Sonntag, 26. Februar, 11 Uhr, führen Fabienne Verdier und die Kuratorin der Ausstellung, Mona Stocker, in einem deutsch-französischen Rundgang durch die Präsentation und erläutern den Besuchern den einzigartigen Stil der Künstlerin, der fernöstliche Zeichenkunst mit Elementen des westlichen abstrakten Expressionismus verbindet.

Die Teilnahmegebühr für den Kreativ-Workshop am 25. Februar und für die Führung am 26. Februar beträgt jeweils 3 Euro zuzüglich Eintritt. Er beläuft sich auf zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Für Kinder bis 18 Jahre, Schüler und Studierende ist der Eintritt frei. Eine Anmeldung für die Veranstaltungen ist bis Freitag, 24. Februar, 12 Uhr, per E-Mail an unter service@saarlandmuseum.de oder telefonisch unter 0681 9964234 erforderlich. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen.