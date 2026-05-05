Autor Fabian Lenk überzieht die Jugendbücherei mit einem blutigen Gemetzel. Er entführt die Kinder in die Wikingerzeit und erzählt, wie er arbeitet.

Als der Handlanger der bösen schwarzen Elfe die Augen aufschlägt und den neunjährigen Wikingersohn Tjark entdeckt, saugt ein Kind erschrocken die Luft ein. Kein Wunder: Das, was Fabian Lenk am Montag liest, ist spannend. Vor 1100 Jahren und in Norwegen spielt die Handlung, da macht sich Tjark mit seinem Vater und der Wikingertruppe auf, um das Geheimnis des geisterhaften, bösen Drachenboots zu lüften, das andere Schiffe überfällt.

Der Autor lüftet einige Geheimnisse um seine Arbeitsweise. Wie schreibt ein Autor, der mehr als vier Millionen Bücher verkauft hat? „Disziplin“, das sei das Wichtigste bei seiner Arbeit. Jeden Morgen fängt er um acht an mit dem Schreiben, um 13 Uhr ist Schluss. So schafft er zehn Seiten. Jeden Monat hat er ein neues Buch fertig. Kein Wunder, dass der 62-Jährige schon mehr als 250 Kinder- und Jugendbücher und acht für Erwachsene geschrieben hat. Wenn er sein Manuskript an den Verlag abgibt, bekommt er einen Vorschuss plus Tantiemen an jedem verkauftem Buch.

Lesung mit Leinwandbildern

Viele Kinder sind wahrscheinlich auch gekommen, weil sie die Reihe um die „Zeitdetektive“ kennen. Der Raum platzt aus allen Nähten, vor dem Autor steht ein Beamer, der die Illustrationen von Daniel Sohr im Buch ums „Schwarze Drachenboot“ auf die Leinwand projiziert. So können sich auch die jüngeren Kinder besser in die Szenen reinversetzen. Wenn Tjark sich vor den Drachenboot-Räubern hinter Wasserfässern versteckt, oder wenn sein Vater über ein Tau stolpert und die Helden Rücken an Rücken gefesselt werden, ist das durch die leicht verständlichen Illustrationen gleich viel greifbarer.

Greifbar macht er die Szenen auch mit seiner Stimme, die er verstellt. Tjarks Papa spricht er mit einer tiefen, respekteinflößenden Stimmfarbe, die Antagonisten klingen alle furchteinflößend, brüllendend und drohend. Lenk steht die ganze Zeit über, er gestikuliert viel und scheint selbst in seiner Geschichte versunken.

Strenger Schreibplan

Die Lesung ist nicht nur für Kinder, sondern auch für die Erwachsenen interessant. Auch sie können ihre Fragen loswerden. Nach etwas über einer halben Stunde hört er mit dem Lesen auf, und jeder kann ihn löchern. 25 Jahre lang hat er als Journalist gearbeitet, dann beschloss er, dass er nur noch Bücher schreiben will. Zuerst muss er natürlich eine Idee haben. Seine Themen sucht er sich selbst aus. Vier Bücher der „Zeitdetektive“ erscheinen jedes Jahr. Seine Figuren lässt er in Zeiten reisen, die an den Grundschulen behandelt werden. „Diese Themen mische ich und achte auf aktuellen Bezug.“ Es geht ins alte Griechenland, nach Ägypten, ins Alte Rom oder ins Mittelalter. Weil nächstes Jahr vor 100 Jahren das erste offizielle Rennen am Nürburgring stattfand, gibt’s 2027 einen Band dazu.

Der Idee folgt ein Schreibplan samt Zusammenfassung jedes Kapitels. Das schützt auch vor Schreibblockaden, denn die hatte er noch nie. Er fängt nie mit einem neuen Buch an, ohne dass der Verlag nicht sein Okay fürs Kapitel-Skript gegeben hat. „Die wollen genau wissen, was der Fabian da schreibt.“

Exakte Längenvorgaben

„Dann kommt der einfachste Schritt: Du schreibst das Buch.“ Etwa 10.000 Exemplare eines neuen Buchs würden gedruckt. Überraschend ist, dass er exakte Zeichenvorgaben bei seinen Manuskripten einhalten muss, nur eine Dreiviertelseite Abweichung kann er sich erlauben: Jedes Buch muss gleich lang sein, denn es soll zum gleichen Preis verkauft werden. Beim Schreiben hilft ihm manchmal „völlige Dunkelheit, dann ist da nur die Konzentration aufs Problem“.

Auch Fragen zur Handlung, die durch den Magen gehen, stellen manche. „Warum haben die nichts zum Essen dabei?“, will ein Kind wissen. „Doch, sie hatten getrockneten Fisch dabei“, erzählt Lenk. Was ein Cliffhanger ist (über der Klippe hängen), erklärt er auch. Da sagt ein Kind: „Ich hoffe, der kommt wieder hoch von der Klippe.“