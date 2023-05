Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Nadierlich had’s aa was demid se duun, dasser do in Zweebrigge gebor is. Awwer mid seiner Meenung isser ned alleen, annere saan dess aa, dess kammer immer widder heere!“ Für Horst Schmidt