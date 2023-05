„Ma muss sich dess mol vorschdelle: Die meischde oder faschd all, die midgefahr sinn, ware vorher noch nie in Urlaub geween. Jo, im Kriech evakuiert. Do ware se mol ford geween!“ Bei der Feierstunde des Awo-Heims „Am Rosengarten“ gab es nebenbei Gelegenheit, an die damalige Betreuung der älteren Bürger zu erinnern, als es noch das Altenheim Bickenalb, „ganz draus, vor Mittelbach“, gab.

Für den pfälzischen Awo-Ehren-Vorsitzenden Klaus Stalter, einst Verbandsbürgermeister von Landau-Land, ist dies im Gespräch Gelegenheit, an seinen ersten Chef in der Zweibrücker Verwaltung, an den Leiter des Sozialamtes Werner Utzinger zu erinnern. Und an die Gründung der LAB, der Lebens-Abend-Bewegung, wobei Beigeordneter Paul Strauß, „aus Ernschdwiller an den Kerch“, eine führende Rolle übernahm. „Iwweral misse Aldeschdubbe hin“, lautete Utzingers Plan, und das war dann auch so: In Mittelbach und in Hengstbach, beim „Kneschde Jakob“, traf man sich, „beim Reisel Kaal“ in Bubenhausen, und in Auerbach und Ixheim fanden sich dann regelmäßig die Senioren der Stadt zu geselligen Treffen ein, die allen gefielen.

Bei der Einweihung der LAB-Altenstube Ernstweiler, in der früheren Schule des Stadtteils, erinnerte Paul Strauß daran, dass er als Schüler hierher zum Unterricht gekommen sei. Nun, als Senior, gehe er noch ins gleiche Haus – mit weniger Befürchtungen als damals und mit mehr Vergnügen. Zum Angebot neben Lichtbildervorträgen gehörte für die LAB-Mitglieder recht bald das Zauberwort Villa Marina! Dank Utzingers eifrigem Werben und unterstützt von engagierten Mitarbeitern des städtischen Sozialamtes war der beliebte italienische Ferienort fest in Zweibrücker Hand. „De Reisel Heinz schaffd se all mid seim Bus hin“ hörte man, und viele Senioren brauchten bei ihren Alterskollegen triftige Gründe, falls sie mal fernblieben.

Die, die vorher nie Urlaub hatten, wie der Beamtenanwärter Klaus Stalter wusste, wollten nicht mehr zu Hause bleiben. Gewiss auch einer der Gründe, das neue Seniorenheim „mitten ins Zweibrücker Zentrum“ zu bauen, wie es nun beim 50. Jubiläum hieß. Für die Gegner des Gebäudes auf dem Exe vor allem Gelegenheit, darauf zu verweisen, wie schön ruhig es „do drauß in de Birkhause“ für die Senioren doch gewesen sei. Daran solle man festhalten. Angesichts der sichtbaren Mobilität der älteren Bevölkerung, waren andere hingegen der Ansicht: „Die Leid misse in die Schdadt!“ Politische „Kämpfcher“ und heftige Proteste in Stadtrat und in der Bevölkerung blieben nicht aus. Nur knapp setzten sich die Befürworter eines Altenheims direkt am Rosengarten durch.

So wurde es vor einem halben Jahrhundert gebaut. Gemeinsam sahen es Arbeiter-Wohlfahrt, Stadt Zweibrücken und das Land Rheinland-Pfalz als ihre Aufgabe an, das Projekt zu finanzieren. Historiker Roland Paul, der ehemalige Direktor des pfälzischen Instituts für Geschichte, hatte es übernommen, die Geschichte der Awo und die Widerstände beim Bau des Seniorenhauses zu erläutern. Die Zweibrücker ergänzten mit ihrer Erinnerung dann halblaut „Der soll nur ned es Ingrid vegesse!“ und meinten dabei das Wirken der langjährigen Landtagsabgeordneten Ingrid Schneider, die gerade die Fahrten nach Italien, die LAB-Altenstuben in den Stadtteilen und die Einrichtung der Awo am Rosengarten tatkräftig unterstützt hat in früheren Jahren.

Wie sich alles ändert, sah man beim Jubiläum daran, dass bei der Einweihung des Seniorenheims auch Landrat Kling zu den Gratulanten zählte und heute, wo man den Bau und seine Einrichtung schätzt, sein Enkel, Bürgermeister Christian Gauf, dasselbe tat.