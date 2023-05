Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer am Sonntag in die Ignaz-Roth-Halle kam, um ein Oberliga-Spiel der Frauen zu sehen, der wurde enttäuscht. Sowohl die Spielerinnen des SV 64 Zweibrücken als auch die Gäste der TG Osthofen schienen vergessen zu haben, in welcher Klasse sie antreten. Mit Oberliga-Handball hatten die 60 Minuten nur wenig zu tun. 16:16 (7:7) endete die Partie.

„Ich bin ehrlicherweise erst mal sprachlos“, bekannte SV-Trainer Rüdiger Lydorf hinterher. Für Osthofen war es unterm Strich ein Punktgewinn, auch weil Sanja Pajic zwei Minuten vor