Der Sportausschuss der Stadt Zweibrücken hat in seiner Sitzung am Dienstag für verschiedene Vereine im Zuge der Sportförderung Zuschüsse von insgesamt rund 67.000 Euro gewährt. Damit wird auch im Jahr 2023 das Unterhalten vereinseigener Sportanlagen gefördert.

Davon erhält der Tennisclub Weiß-Blau Zweibrücken 9750 Euro als Zuschuss für den Sanierung der Duschen und des alten Hallenbodens in der „alten“ Tennishalle. Weiter erhalten das LAZ Zweibrücken 8000 Euro, die VT Zweibrücken 5570 Euro und der TSC Zweibrücken 5500 Euro. Die TSG Mittelbach-Hengstbach freut sich über 4955 Euro, der FC Oberauerbach über 3975 und der TuS Wattweiler 3950 Euro. 3880 Euro gehen an den TV Ixheim, 3575 Euro an die VB Zweibrücken, 3440 Euro an den 1. Judoclub Zweibrücken und weitere 3000 Euro an den TC Weiß-Blau Zweibrücken. Der SV Mörsbach bekommt 2670 Euro, der TuS Rimschweiler 2500 Euro, der Pfälzische Rennverein 1600 Euro, der Kanuclub Zweibrücken 1595 Euro, die Wassersportfreunde Zweibrücken 1515 Euro und die VT Niederauerbach 1500 Euro. Die Vereine wissen Bescheid, dass die Auszahlung erst erfolgen kann, wenn der städtische Haushalt genehmigt ist.