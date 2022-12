Eine Übergangslösung, ein Buchprojekt und warme Jacken – was aus den Ideen der deutsch-französisch-ukrainischen Gesellschaft geworden ist. Und wo noch Hilfe gebraucht wird.

Die deutsch-französisch-ukrainische Gesellschaft, die dringend einen Raum für ihre Zusammenkünfte gesucht hat, hat im Bonhoefferhaus eine vorübergehende Bleibe gefunden: In Absprache mit der evangelischen Jugendzentrale bekommt der Verein dort an bestimmten Nachmittagen einen Raum zur Verfügung gestellt. „Wir sind sehr dankbar, dass sie das anbieten. Sie helfen uns, wo sie nur können“, sagt Nataliya Leshchuk, die Vorsitzende des in diesem Jahr gegründeten deutsch-französisch-ukrainischen Vereins.

Pfarrer Wulf Pippart habe dem Verein die vorübergehende Bleibe vermittelt. Dennoch, so Leshchuk, hofften sie weiterhin auf einen Raum für sich alleine, wo sie sich etwa auch abends treffen könnten. Das sei derzeit nicht möglich. Leshchuk: „Das ist schön, dass wir jetzt ins Bonhoefferhaus dürfen, aber wir müssen vorher anrufen und die Termine absprechen, wann wir kommen können. Es ist keine dauerhafte Lösung. Wir suchen weiter nach einem eigenen Sitz.“

Lieferdienst mit ukrainischen Spezialitäten

Ein eigener Raum wäre auch gut, um dort ukrainisches Essen vorzubereiten, sagt Leshchuk. Der Hintergrund: Nach kulturellen Abenden im Frühjahr im französischen Lemberg habe man sie darauf angesprochen, einen Lieferdienst mit ukrainischen Spezialitäten zu starten. Dieser laufe nun, und man verkaufe an bestimmten Tagen vorbestellte und tiefgefrorene Produkte in Lemberg im Kulturcafé. Ähnliches könnten sie sich für Zweibrücken vorstellen. In Lemberg habe man auch einen Weihnachtsmarkt gemacht, Gemälde und ukrainisches Essen verkauft, ebenso im französischen Meisenthal.

Die deutsch-französisch-ukrainische Gesellschaft fördert den Austausch zwischen den drei Lembergs – in Rheinland-Pfalz, Frankreich und der Ukraine. Nataliya Leshchuk selbst stammt aus dem ukrainischen Lemberg und kam vor 13 Jahren nach Zweibrücken. Die 38-Jährige hat Anglistik und Germanistik studiert und engagiert sich in der Flüchtlingshilfe.

Ein Land wie der kleine Vogel im Buch

Und ein weiteres Projekt will der Verein in Angriff nehmen, erzählt Leshchuk: „Wir wollen das Buch ,Die Legende vom Tannenbaum’ von Thierry Chapeau in unsere Sprache übersetzen. Das Buch gibt es schon dreisprachig, auf Deutsch, Französisch und Dialekt, und jetzt soll eine ukrainische Übersetzung kommen.“ Der kleine Vogel in dem Buch, der einen Platz für sich suche, von allen Bäumen abgewiesen werde und schließlich kurz vorm Erfrieren auf einer Tanne ein Plätzchen finde, stehe symbolisch für die derzeitige Situation in der Ukraine, findet sie.

„Wir sammeln auch Spenden, um den Menschen in der Ukraine, die jetzt im Winter frieren, zu helfen“, erinnert die Vorsitzende an die Spendenaktion für warme Jacken, mit denen insbesondere die 44 Soldaten des Bataillons Hymera bedacht werden sollen. In diesem Bataillon kämpft der Sohn von Nataliiy Derminzhy, die mit ihrer Familie noch vor dem Krieg nach Zweibrücken kam. Der 20-jährige Sohn Taras habe in der Ukraine bleiben und sein Land verteidigen wollen, sagt die Mutter. Ein erster Spendenaufruf habe es möglich gemacht, sechs warme Jacken zu kaufen; von einer Privatperson habe man weitere warme Kleidung erhalten. „Wenn das Geld nicht für Jacken für alle reicht, dann kaufen wir wenigstens Thermounterwäsche. Aber das muss schnell gehen, der Winter ist schon längst da“, sagt Leshchuk.

Info

Anfragen an die deutsch-französisch-ukrainische Gesellschaft per Mail an: dfug.zb@gmail.com.