Die für Heilig Abend geplante Christmette in Dellfeld ist abgesagt. Das teilte Pfarrerin Anke Rheinheimer am Samstagnachmittag mit. Das Presbyterium habe „schweren Herzens beschlossen, den geplanten Gottesdienst an Heiligabend im Bürgerhaus Dellfeld coronabedingt aus Gründen des Gesundheitsschutzes abzusagen. Die Entscheidung fiel nach reiflicher Güterabwägung, um jegliche Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus im Rahmen einer gut besuchten Christmette auszuschließen.“ Die Kirchengemeinde bittet für die kurzfristige Absage um Entschuldigung „und wünscht allen am Ende dieses merk- und denkwürdigen, schwierigen Corona-Jahrs 2020 ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest“.