Wer mal mit einer Gruppe wegfahren möchte, aber kein passendes Auto hat, kann bald auf ein neues Angebot der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zurückgreifen: ein Neunsitzer, der an der Verbandsgemeindeverwaltung in der Landauer Straße in Zweibrücken steht. Das Auto leiht man sich über eine App, nachdem man sich registriert hat. Car-Sharing – auf Deutsch Auto teilen – nennt sich das. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard hofft, dass es im August losgeht. Er möchte danach auch noch einen Kleinwagen, ein Elektroauto, anbieten, das in Contwig stehen könnte.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier