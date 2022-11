Von Patrick Göbel

Am Samstag, 5. November, findet von 8 bis 16 Uhr der letzte Homburger Flohmarkt statt. Am Homburger Forum kann man wieder alle möglichen Dinge, von Antiquitäten über Kunst, kaufen. Im Dezember gibt es dann keinen Flohmarkt, 2023 geht es am 7. Januar weiter.