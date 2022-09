Die Stadtwerke haben voriges Jahr ein Ergebnis von 2,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Ob ihnen so etwas auch im Krisenjahr 2022 möglich sein wird, darf bezweifelt werden.

Wie Bürgermeister Christian Gauf am Mittwochabend vor dem Hauptausschuss erläuterte, weist der Jahresabschluss der Zweibrücker Stadtwerke für 2021 zwar keinen Überschuss aus. Doch dies liegt daran, dass das erwirtschaftete Jahresergebnis von 2,1 Millionen Euro wie üblich weitergereicht werden musste: als Gewinnabführung an die Zweibrücker Stadtwerke-Service GmbH (1,2 Millionen Euro) und als Ausgleichszahlung an den Münchner Energieversorgungspartner Thüga AG (836.000 Euro). Den Rest von 155.000 Euro haben die Stadtwerke als Ertragssteuern auf die Ausgleichszahlung zu tragen.

„In den bisherigen guten Jahren wurde ja stets die Thüga an den Gewinnen beteiligt“, stellte Walter Rimbrecht (SPD) im Hauptausschuss fest. Rimbrechts Frage, ob die Thüga demnächst in schlechteren Zeiten auch an den Verlusten beteiligt werde, wurde von Stadtwerke-Vertretern mit Ja beantwortet.