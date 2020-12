Die Zweibrücker Mozartgesellschaft bekommt einen höheren Zuschuss von der Stadt – 5500 Euro statt der bisherigen 5000 Euro pro Jahr. Das entschied der Kulturausschuss einstimmig.Der Vorsitzende der Mozartgesellschaft, Walther Theisohn, hatte zuvor beim Kulturausschuss beantragt, den Zuschuss, der von der Stadt kommt, zu erhöhen. Ansonsten trägt die Mozartgesellschaft die vollen Kosten, die für jede Konzertreihe anfallen. Seit 20 Jahren organisiert die Mozartgesellschaft Konzerte – in Pirmasens und in Zweibrücken. In der Rosenstadt dann meist im Wintergarten der Zweibrücker Festhalle von Oktober bis März.

Der bisherige Zuschuss von 5000 Euro sei „seit Beginn der Zusammenarbeit unverändert“, hieß es in der Sitzungsvorlage. Wegen der gestiegenen Gagen, auch in der Kammermusik, sei eine Zuschusserhöhung angebracht. Der Kulturausschuss nahm den Antrag ohne Gegenstimme an. Mozart hatte einst bei einem Zweibrücker Klavierbauer ein Klavier bestellt.