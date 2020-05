Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Zweibrücken bietet im Juni an den Samstagen 6. Juni, 13. Juni, 20. Juni, jeweils von 9 bis 17 Uhr einen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein an. Die Lehrgänge finden im Lehrsaal des ASB in Bubenhausen in der Friedrich-Ebert-Straße 40 statt – die Corona-Hygienevorschriften werden beachtet. Pro Kurs können zwölf Personen teilnehmen. Wer teilnehmen möchte, möge den ASB anrufen, Telefonnummer 06332/ 48240. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro.