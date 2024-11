James Maitland Boyle läuft singend und Gitarre spielend durch den Edeka Ernst in Zweibrücken. Drei Musiker streiten sich an einer anderen Ecke um eine Kiste Bier. Und bei den Kaltgetränken gibt es für einen Kunden eine unerwartete Begegnung der musikalischen Art. Was ist da los?

Ein Slogan durchbricht die Ruhe des Sonntagnachmittags am Zweibrücker Hilgardcenter. James Maitland Boyle (Honey Creek), Marc-Oliver Mayer (Purple Haze, Ska Einsatz Kommando), Frank Corcilius (Halleluja), Porty Portner (Sin-City), Dieter Ernst, Olaf Ehrmantraut (Purple Haze), Lars Lunova (Sin-City) und Christian Ernst rufen immer wieder: „ Edeka Ernst rockt.“ Einige Kunden des asiatischen Restaurants Tai Chi nebenan, die sich ein Mittagessen holen wollen, bleiben stehen. Sie zücken Handys, machen Fotos oder filmen, was sich vor dem Haupteingang des Supermarkts abspielt. Nur einer fehlt in dieser Szene: Charly Fottner von den Revengers muss kurzfristig wegen eines Wasserrohrbruchs absagen. Er kann bei den Dreharbeiten nicht dabei sein.

Aufgenommen