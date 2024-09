Die Zweibrücker Halle spielt keine Rolle für den Onlinehändler.

Für Zweibrücken ist die Riesenhalle eine Riesensache – für Amazon ein Staubkörnchen im Riesenimperium. Im Oktober, November und Dezember wird sie genutzt; mutmaßlich, um die Massen an Paketen vor Weihnachten besser in den Griff zu kriegen. Danach? Wer weiß. Das ist in etwa so, als bräuchte unsereins vorübergehend mehr Platz für die Weihnachtsdeko. Und da fällt einem der Schuppen ein, der ja leer steht. Nur, dass der Schuppen keine Millionen gekostet hat und nicht die Hoffnungen einer ganzen Region daran geknüpft sind.