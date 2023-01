Lena, Paul Pascal, Ragnar Björn, Islam und Artjom. Auch im vergangenen Jahr gab es sie: Babys, die von ihren Müttern in Zweibrücken geboren wurden, Hausgeburten mit dem Geburtsort Zweibrücken nun im Stammbuch. Mit fünf waren es nach Angaben der Stadtverwaltung zwei mehr als im Jahr davor, 2021. Insgesamt 282 Neu-Zweibrücker wurden gemeldet; in Ermangelung einer Geburtsstation am Sankt Elisabeth-Krankenhaus des Nardini-Klinikums blickten bis auf die Fünf alle in umliegenden Krankenhäusern zum ersten Mal in die Welt. 2021 waren es 291 Neugeborene, nur wenig mehr.

Unter den 282 gemeldeten Babys waren laut Stadtverwaltung auch elf mit wegen des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine geflüchteten Müttern. Sechs Mädchen und fünf Jungen.