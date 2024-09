Eine fünfköpfige Diebesbande hat am Mittwochnachmittag zwischen 15.20 und 15.40 Uhr Sportklamotten im Wert von etwas über 200 Euro gestohlen. Passiert ist der Diebstahl laut Polizeibericht in einem Neunkircher Sportgeschäft in der Königsbahnstraße. Bei der fünfköpfigen Gruppe handelte es sich um drei männliche und zwei weibliche Täter. Die beiden Frauen, so die Polizei, hätten die Klamotten in einer Umkleide in eine mitgeführte Tasche gesteckt, währenddessen hätten die drei Männer die Angestellten abgelenkt und beobachtet. Die Gruppe flüchtete in einem blauen Audi A4 in Richtung Innenstadt.